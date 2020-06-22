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    برلماني سوري وقيادي في المقاومة الشعبية يوجه تهديدات صريحة للاحتلال الأمريكي

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    إنفجارات ضخمة في مستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لمسلحي تنظيم «قسد» الخاضع للجيش الأمريكي في بلدة الرميلان السورية في منطقة ما يدعى بالهنكار الصيني.

    من المعلوم أن عناصر تنظيم "قسد" حولت هذا الموقع إلى منشأة للتصنيع العسكري ومستودعات للذخيرة والأسلحة في الجهة الغربية من البلدة على بعد عدة كيلومترات من القاعدة العسكرية غير الشرعية للاحتلال الأمريكي. خلال الأشهر الأخيرة تعالت أصوات رسمية وشعبية بالتهديد للاحتلال الأمريكي ومطالبته بالخروج من الأراضي السورية رافقها إحتجاجات ومظاهرات شعبية قطعت الطرق على الدوريات الأمريكية في عدة محاور، كما تصاعدت تهديدات زعماء عدد من العشائر العربية بإطلاق المقاومة الشعبية بالتزامن مع عدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات أدت إلى مقتل جنود وضباط أمريكيين ومسلحين من تنظيم "قسد" دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك… فهل بدأت فعلا المقاومة الشعبية للاحتلال الأمريكي.

    عضو مجلس الشعب السوري وقائد التشكيل في "لواء الباقر" للمقاومة الشعبية النائب عمر الحسن قال:

    هناك مقاومة شعبية من كافة أطياف الشعب السوري ضد الاحتلال وعاجلا أم آجلا سوف تظهر إلى العلن وتقاتل الإرهاب وكل من وطأت قدمه أرض سورية. أصبح واضحاً بأن الولايات المتحدة هي سبب كل ما يحصل في سورية ومنطقة الشرق الأوسط ككل بدعمها للإرهاب. الشعب السوري في عمومه والعشائر السورية على وجه الخصوص لن ترضى بما يجري، نحن نعد المحتل على لسان كل سوري وكل العشائر تحديداً في المنطقة الشرقية بأنه لن يهنأ عيش لأي قوات أجنبية في سورية حتى ينجلوا عن أرضها هم ومرتزقتهم، نعدهم بقتال لن يطيقونه.

    وتابع النائب الحسن أن:

    الأمريكي ومن معه من المرتزقة يصولون ويجولون في مناطقنا المحتلة وبالأخص في المنطقة الشرقية ويرون بأن الناس لايرحبون بهم ومن معهم من مرتزقة وهناك حالة رضا من الشعب السوري والحكومة السورية عن المقاومة الشعبية، لكن التخبطات الحالية في المنطقة تتطلب التريث. في القريب العاجل إن شاء الله ستنطلق المقاومة الشعبية وتكون في أوجها في وجه الاحتلال الأمريكي وكل محتل للأرض السورية وسيطردون منها.

    التفاصيل في التسجيل الصوتي…

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

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    سوريا
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