اليمن: تحذيرات من كارثة إنسانية بيئية وصحية... دعوات لوقف الحرب وفك الحصار

وجهت الجهات الحكومية في صنعاء نداءً لإنقاذ الشعب اليمني من ويلات الحرب، وحملت الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والصحية المتصاعدة بشدة جراء الحصار.

الجهات الحكومية في صنعاء حذرت من أن المستشفيات ستتعطل والمحطات الكهربائية ستتوقف ووسائل النظافة ستعلق. الدكتور علي جحاف، وكيل وزارة الصحة، قال أن "مئات المستشفيات تعمل على المحروقات ربما

خلال أيام تغلق وتتحول إلى مرافق إسعافات أولية، في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء عن المستشفيات ستسجل على الأقل 1000 حالة وفاة بين الكبار والصغار"، بدوره وكيل وزارة المياه عبدالسلام الحكيمي قال إن "كمية المياه المتوقع أن تتضرر نتيجة الأزمة وانعدام المشتقات النفطية حوالي 500 ألف لتر مكع".

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية ومدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور يوسف الحاضري يقول:

«الوضع الصحي والبيئي خطير جداً بسبب انتشار الأمراض والأوبئة فمنذ أربعين يوماً لم تدخل سفينة نفط واحدة رغم تواجد العشرات منها في عرض البحر، هناك 2000 مستشفى ومركز خاص و200 مشفى وهيئة حكومية تقدم الخدمات وجميعها تحتاج إلى الوقود كي تعمل وعدد كبير منها توقف بسب عدم توفر الديزل».

وتابع الحاضري «النقص الحاد في التغذية يتسبب بتفشي الأمراض العضوية والنفسية وانتشار الأوبئة، أكثر من 1400000 طفل من أصل 5500000 طفل مصابون بأمراض سوء التغذية أكثر من 48 بالمئة هم مادون سن الخامسة، وهناك 1100000 امرأة حامل أو مرضع تعاني من سوء التغذية مايعني أن أجنتهم وأطفالهم أيضا يعانون من المرض».

وأضاف الحاضري «هناك انتشار واسع لأمراض الكوليرا والملاريا والكورونا وغيرها. هناك أكثر من 120 ألف حالة تحتاج العلاج في الخارج، و أكثر من 48000 موظف في القطاع الصحي بلا رواتب منذ منتصف عام 2016 ويعملون مجانا. كل هذا يجري أمام أعين ممثليات المجتمع الدولي والأمم المتحدة الموجودة في صنعاء، الوضع كارثي لكننا سوف نستمر في تقديم كل إمكاناتنا لإنقاذ الناس وفعل كل مافي وسعنا حتى تفتح المطارات ويفك الحصار».

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعدادا وتقديم: نواف إبراهيم