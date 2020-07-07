باحث سياسي: واشنطن تستخدم ملف كوريا الشمالية لصب الغضب الشعبي خارج البلاد

بدورها قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستبذل أقصى جهودها لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، سبق ذلك بيان لنائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي، أكدت فيه أنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. لتعود وتؤكد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن نائب وزير الخارجية "ستيفن بيغون" يصل إلى سيئول اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظرائه وسط توقف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

الباحث في العلوم السياسية مارك مجدي يقول

"نعلم أنه في نهاية العام هناك انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو أن واشنطن تريد استغلال هذا الملف في الانتخابات القادمة كما هو الخلاف مع الصين ولومها على انتشار فيروس كورونا، بالحقيقة يبدو أن هناك توجها لصب الغضب الأمريكي الشعبي خارج الولايات المتحدة كتغيير لاتجاه الغضب الشعبي نفسه".

وتابع مجدي "على المستويين الإقليمي والدولي لا أعتقد أن هناك من يمكنه أن يلعب حاليا دورا للمفاوضات، بالنسبة لكوريا الجنوبية خلال الفترة الأخيرة ساءت العلاقات مع كوريا الشمالية إذا أنه تم تفجير مركز التنسيق على الحدود بين البلدين، أما بخصوص روسيا والصين أيضا من الصعب أن يلعبا دوراً أساسيا بسبب الخلافات الحادة مع الولايات المتحدة التي تستفز روسيا التي تنسق بخصوص الملفات الدولية مع الصين، وتستفز الصين في بحر الصين الجنوبي وإتهامها بإنتشار فيروس كورونا.ستبقى الخلافات الأمريكية الكورية الشمالية في إطار المشاحنات كما هو الحال مع إيران ولا أعتقد أنها ستصل لمواجهات مباشرة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم