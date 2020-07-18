خبير: على الأمريكي أن يتلقف رسائل موسكو وبكين بوعي وليس بعدائية

جاء هذا الوصف خلال محادثة هاتفية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وفق وزير الخارجية الصيني فإن الولايات المتحدة "لا تتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين وتلقي اللوم عليهم وتستخدم الوباء لتشويه صورتهم وأن واشنطن تتخطى كافة الحدود ولا شيء يوقفها"، وأشار الوزير الصيني إلى أن "واشنطن تسهم في تخريب العلاقات الدولية من خلال خلقها لبؤر التوتر والمواجهات الدولية الساخنة، وأن سياستها أنانية متطرفة أحادية الجانب وتستخدم الترهيب".

رئيس تحرير موقع "ميدلاين نيوز" في باريس والخبير بالِشأن الأمريكي والأوربي طارق عجيب" السياسة العالمية للولايات المتحدة لم تتغير منذ تكوينها ولكن كان هناك منظومات حاكمة ورؤساء استطاعوا أن يجمّلوا سياسات واشنطن التاريخية من الأذى والضرر والجرائم والابادات الجماعية. كمية كبيرة من الجرائم التي لم يرتكبها شعب في التاريخ كما فعل الأمريكي في إستخدام أقسى درجات الترهيب والتجويع وخنق الشعوب ليأتي ترامب ليفضح بشكل فظ وفاجر سياسات واشنطن والعنف الذي تستخدمه في إدعاءاتها لنشر الديمقراطية والسلام، ما إضطر الجميع للتعامل معها بهذا الشكل الرادع".

وتابع عجيب "هذه التصريحات بهذا المستوى تدل على إدارك كامل بأن الولايات المتحدة لاتفهم إلا بنفس الأسلوب ولابد من وجود سياسية تواجه البطر الأمريكي على كل المستويات الإقتصادية والمالية والعسكرية، لذا روسيا والصين وحتى أوربا لاحقا سترفع الصوت، وسنرى تضامنا دوليا كبيرا بما فيه الدول المحسوبة على أمريكا وبعض الدول العربية الكبيرة لمواجهة تعاطي واشنطن غير العقلاني، لكي يفهم الأمريكي بأن هناك قدرة على ردعه وحتى حصره ضمن حدوده الجغرافية في حال تجرأ على فعل ما كان يفعله سابقا دون أي رادع أو وازع. على الأمريكي أن يتلقف هذه الرسالة بوعي وليس بعدائية"

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم