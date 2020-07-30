لماذا يبني السوريون نموذجا مصغرا لكنيسة "آيا صوفيا"

وفق العبد الله، فكرة بناء الكنيسة هي فكرة رمزية للتعايش السوري وليس لها أي مدولات سياسية وجاءت كرد على الإجراء التركي بتحويل كنسية "آيا صوفيا" إلى مسجد، إذ قال في بيان خاص أن "هذه الفكرة جاءت كنوع من الرد التذكيري وتنشيط الذاكرة بأن معلماً من التراث الإنساني والروحي لا يستطيع متعصب وقاتل العبث به".

في حديثه لـ "سبوتنيك" قال قائد الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية نابل العبد الله "هي فكرة شخصية وبمجهود خاص وستبنى بأرض ملك خاص تعود إلى الأجداد الذين قاوموا الأتراك في عام 1920 كباقي كل السوريين. وهي عبارة عن مصلى صغير، وهناك من يحاولون إعطاء الفكرة توصيفات سياسية".

وتابع العبد الله "بناء هذا الرمز في مدينة السقيلبية جاء رداً على الإرهاب الذي تعرضت له هي وغيرها من المدن والمناطق القريبة كمدينة سلحب ومنطقة الغاب ومحردة. سنرفع في الكنيسة نصبا تذكاريا للشهداء من أبناء المدينة وأبطال الجيش العربي السوري الذين ضحوا بحياتهم لأجل تحقيق الأمان لأهلنا".

وأضاف العبد الله "الروس ليس لهم علاقة أبدا بهذه الفكرة ولا يوجد أي موقف أو تدخل رسمي روسي وإنما هناك تأييدا غير رسمي لهذه الفكرة، بالنسبة للحديث عن التواصل معنا بهذا الشان وتقديم الدعم من قبل الروس فلا يوجد شيء من هذا القبيل".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم