برلماني سوري: أولوياتنا ستكون حل القضايا المعيشية ومكافحة الفساد الإداري

يأتي المرسوم الرئاسي بعد أن أنهت اللجان القضائية الفرعية في المحافظات فرز الأصوات. وفق ما جاء في تصريح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زريق مبيناً أن نسبة المشاركة بلغت 33.17%.... ما التحديات التي يواجهها المجلس الجديد وهل سيقدر على تجاوزها؟

عضو مجلس الشعب السوري المحامي محمود بلال يقول:

"مجلس الشعب هو خلاصة مكونات الشعب السوري ودوره أساسي في الرؤية لسوريا المستقبلية. على هذا الأساس يمكن للمجلس الإضطلاع بدور فعال على المستوى الشعبي والسياسي رغم الضغوط الخارجية لإنهاء الأزمة بشكل آمن نحو سورية متجددة عبر الإلتزام بضوابط الدستور للخروج من النفق إلى الاتجاه الصحيح".

وتابع النائب بلال "نحن لا يمكن أن نقول إن هناك عيوب ونواقص بالمعنى المجرد وإنما توجد أخطاء قد تكون بطريقة إختيار أعضاء المجلس حسب كل مرحلة. طريقة الإختيار لا أحد يتحمل مسؤوليتها كونها خيار شعبي، الأخطاء في العمل ورادة دائما، والعيوب هي بعض النواقص الموجودة ببعض الحالات كون الإهتمام العام في المرحلة الماضية كان للوضع المعاشي والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد".

وأضاف النائب بلال أن "علينا أن نشكر من إختارنا. شخصيا أعد الجميع خاصة أهلي بمحافظة طرطوس ببذل قصارى جهدي لإيصال صوتهم لأعلى المستويات وحل قضاياهم. علينا أن نعطي المواطن الحق في توجيه الإشارة إلى مكامن الفساد والتجاوزات في الإدارة أو الحكومة، وسنسعى للنهوض بعمل المجلس لتحقيق دوره خاصة بوجود شخصيات كفوءة صوتها واضح وخامات شبابية ونسائية مجدة هدفها الأساسي خدمة الوطن والمواطن".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم