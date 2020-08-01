هل ينجح البرلمان الليبي في حشد موقف عربي لحل الأزمة في البلاد

يزور رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، دولاً عربية بهدف حشد الدعم وطلب المساعدة في حل الأوضاع المتأزمة وتحقيق الحل السياسي في البلاد.

صرح فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى الأردن والمغرب جاءت في إطار حشد الدعم العربي لحل الأزمة السياسية.

وحسب المريمي، ناقش رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال زياراته مسألة التواجد التركي في ليبيا وقضية تدفق المرتزقة والميليشيات المسلحة إلى ليبيا، موضحاً أن الهدف هو تأمين الخروج بموقف عربي موحد لدعم حل الأزمة الليبية.

من جانبه قال الإعلامي والخبير بالشأن الليبي أحمد بن غزي

"رأينا خلال زيارة رئيس البرلمان إلى المملكة الأردنية أن جلالة الملك جدد دعمه للحل السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حشد الدعم العربي لحل الأزمة. جلالة الملك ورئيس البرلمان الأردني جددا دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل إقليم برقة وفزان وإقليم طرابلس، وعلى المستوى الدولي روسيا جددت موقفها الثابت للاتفاقات والمبادرات التي تتجه نحو تحقيق الحل السياسي والاستقرار في ليبيا".

وأضاف ابن غزي: "نشهد مبادرات إقليمية ودولية متسارعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بإشراف الأمم المتحدة، ولتحقيق الحل السياسي يجب إخراج الميلشيات من ليبيا وإرجاع المرتزقة إلى بلادهم وإيقاف إطلاق النار من الجانبين، وتركيا لا تريد الحل السياسي. هذه العوامل جميعها تمنع جلوس الأطراف الليبية حول طاولة الحوار".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم