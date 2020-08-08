خبير بالشأن اليمني : هناك انحراف خطير في مسار العمليات العسكرية

الوزارة في بيانها تحدثت عن 6 غارات قام بها طيران لتحالف العربي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، مبينة أن استمرار القصف منذ بداية الحرب أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين. وأن الحرب الممنهجة على اليمن جعلت منه أسوأ أزمة إنسانية على الأرض إذ سقط سقط إثر ذلك مئات الآلاف من الضحايا سواء بالأمراض المزمنة أو الوبائية أو الجوع وأسباب أخرى مرتبطة بالحرب وتداعياتها.

الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي قال إن" هذا القصف ربما يأتي في سياق تصرف خاطىء من قبل قوات التحالف وهذا التصرف يتكرر باستمر وهذا يعني أنه ليس هناك احترافية في العمليات العسكرية على الساحة اليمنية، هناك عشوائية كبيرة ووربما هناك تصفية حسابات حتى في إطار التحالف، لأنه عندما يفقد هذا العدد الكبير من المدنيين أرواحهم بضربات جوية يفترض أن تستهدف أهدافا عسكرية، هناك انحراف خطير في مسار العمليات العسكرية باتت تستهدف الشعب اليمني وتعمق مأساته".

وأضاف التميمي "الوضع الصحي اليمني مزري، فقد تعرض للاستهداف المباشر من كل الأطراف، وهناك ضعف في مستوى دعم الوكالات الدولية للقطاع الصحي. في ظل سيطرة قوة الأمر الواقع وعجز السلطة الشرعية عن القيام بمهامها، هناك تراجعا كبيرا وخطير جداً في مجال الخدمات الطبية ، لهذا تتضاعف مآساة الشعب اليمني وخاصة في ظل تحدي جائحة كورونا الجديد".

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إعداد وتقديم نواف إبراهيم