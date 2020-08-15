خبير: هاجس الخوف من واشنطن سقط بعد تجرؤ دول كثيرة على مواجهتها مثل إيران

فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار بهذا الشأن أثار غضب المسؤولين الأمريكيين، إذ أدان وزير الخارجية مايك بومبيو هذا الفشل وأكد أن بلاده سوف تستمر بالعمل في هذا الاتجاه، من جانبه قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي "إن رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود بلاده مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئا".

الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز يقول إن " الولايات المتحدة تعيش حالة تصحر سياسي على المستوى الدولي . الإدارة الحالية أثبتت أنها الأفشل على مستوى الإحتراف الدولي في اللعب السياسي بمعنى خاضت معارك مع الحليف والصديق والعدو في آن واحد وخسرت كل هذه الجولات على المستوى الدولي، الإدارة الحالية تحاول أن تعوض خسارتها في العمل السياسي على الساحة الدولية عبر تحقيق إنجازات مع دول صغيرة كالإمارات مثلا في إطار توقيع إتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ".

وأضاف أمهز أن "العزلة التي أصيبت بها واشنطن في مجلس الأمن الدولي تأتي في إطار هزيمة كبيرة وهي خسرت حلفائها الأروبيون في هذه المعركة لأنها ترغب في أن تخوض المعركة على أسس قديمة. والإدارة الأمريكية غيرت من المعادلات القديمة وجعلت الأوربين يبحثون عن منظومات أمنية وسياسية خاصة بهم تقيهم شر الولايات المتحدة خاصة بعد ما قامت بالعمل على أساس مصالحها الخاصة تاركة الأوربيين لمصيرهم".

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إعداد وتقديم : نواف إبراهيم