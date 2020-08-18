خبير عسكري سوري: الأمريكي لن يتحمل ضربات المقاومة الشعبية حتى آخر الشهر

اشتباك مباشر بين عناصر من الجيش العربي السوري وقوات أمريكية على حاجز "رشو" في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة.

منع عناصر في الجيش العربي السوري رتلاً أمريكياً كان قادماً من جهة بلدة "تل براك" الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" من عبور حاجزهم، إثر ذلك دارت اشتباكات مباشرة أدت إلى وقوع ضحايا وجرحى بين الطرفين.

ليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها الجيش العربي السوري الأمريكيين من عبور حواجزه، ولكنها المرة الأولى التي تقع فيها اشتباكات مباشرة بعد هبة القبائل والعشائر العارمة وإعلان المقاومة الشعبية للمحتل وطرده من البلاد. ما ينبئ بتطورات كبيرة لاحقا.

مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية أفاد بأن "مثل هذا الاشتباك يحدث لأول مرة بين قوات الجيش العربي السوري والقوات الأمريكية المحتلة وأن صدى هذا الحدث كبير جداً ومستمر لدى الأهالي في محافظتي الحسكة والقامشلي الذين خرجوا بالمئات باعتصامات في الحسكة والقامشلي منددين بهذا الاعتداء الأمريكي، وقد نرى تطورات كثيرة خلال الأيام القادمة".

في معرض حديثه قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود: "وقوع مواجهة مباشرة واشتباك بين وحدات من الجيش العربي السوري ورتلاُ للقوات الأمريكية المحتلة نقطة تحول ومنعطف كبير في قواعد اللعبة والاشتباك مع الأمريكي في الشمال الشرقي. هذه المواجهة ستكون الشرارة التي ستشعل المنطقة بوجه الأمريكي وقسد".

وأضاف العميد مقصود "على قسد قراءة هذا الدرس وفهم هذه الرسالة لأن مصيرها بات محتوماً ومحسوماً، الجيش العربي السوري بات على أهبة الاستعداد لدعم المقاومة الشعبية وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بأن الجيش العربي السوري سيدعم المقاومة بكل ما يملك. الأمريكي لن يتحمل ضربات المقاومة الشعبية حتى نهاية هذا الشهر وسنرى خلال الأيام القريبة جدا تحولاً كبيراً في الموقف الأمريكي لجهة الانسحاب".

التفاصيل في التسجيل الصوتي..

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم