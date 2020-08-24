خبير: تركيا تتبع سياسة حافة الهاوية والاتحاد الأوروبي لن يسمح لها بتنفيذ سياساتها

هذه الخطوة حسب الخبراء قد تتسبب بتصاعد التوتر القائم، إذ تدور خلافات حادة بين تركيا واليونان العضوين في حلف الناتو بشأن السيادة على موارد النفط و"الغاز" في منطقة تتنازع عليها تركيا واليونان وقبرص وصولا لمياه البحر الأسود. قبرص انتقدت شركائها الأوروبيين لعدم التزامهم بفرض عقوبات على تركيا .

الرئيس ماكرون قال "أنه من الخطأ الجسيم ترك أمننا في منطقة البحر المتوسط بأيدي أطراف أخرى خصوصا تركيا، ودعا ماكرون إلى قمة تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط في نهاية هذا الشهر للرد على استفزازات تركيا" .

الخبير بالشأن الإقليمي والاقتصاد الدولي فوزي عمار يقول "المتابع يرى أن تركيا فشلت في ثلاث ملفات كبرى رئيسية، فتركيا فشلت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ،بسبب بسيط أن هناك ايديولوجية تحكم دول الاتحاد الأوربي ولن تقبل ببلاد تقودها مجموعة غير مطمئنة لها ودعمت الإسلام السياسي كما في سوريا والعراق. الملف الثاني الذي خسرته تركيا في المنطقة هو إسقاط النظام السياسي في سوريا وهي الان تتحمل تبعات ذلك، والملف الثالث هو العداء للعرب وخاصة مصر والسعودية والإمارات وهذا أثر على الملف الاقتصادي بشكل واضح هبوط الليرة التركية وارتفاع العجز في الميزانية إذ وصل إلى مئة بالمئة"

وأضاف عمار "أردوغان يمارس ما سماه جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بسياسة حافة الهاوية والذهاب إلى مناطق أخرى وإثارة الحروب والقتال في الإقليم وخاصة في سوريا والعراق وليبيا. الاقتصاد التركي لا يستحمل هذه الملفات الكبرى وبالتالي حتى لا يدفع الفاتورة لأفعاله يلجأ الآن لعقد اتفاقيات مع حكومة طرابلس، ومع هذا كله هذه السياسة سياسة أمريكية وتحتاج إلى دولة كبرى لتطبيقها. تركيبة العقل التركي بالإضافة إلى الاقتصاد خاصة أن الليرة التركية مخولة للانهيار عدا عن أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح له بذلك خاصة باليونان التي هي عضو في الاتحاد".

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إعداد وتقديم : نواف إبراهيم