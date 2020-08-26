المتحدث الرسمي باسم "حماس": نحن ذاهبون إلى أقصى مدى وليس لدينا ما نخسره

عاد التوتر إلى قطاع غزة بعد أن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أهدافا في غزة وتستمر حالة التوتر على الحدود مع القطاع منذ أسبوعين.

قام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف أهداف جديدة في قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي قام باستهداف أراض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال إن "طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة"

المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مشير المصري قال:

«لا شك أن حالة التعنت والصلف الصهيوني هي سيدة الموقف، وهي التي حالت دون التوصل إلى التهدئة من خلال الإعتداءات والقصف اليومي وإستمرار الحصار على قطاع غزة منذ 14 عاما والذي ضرب أطنابه في أدنى مقومات الحياة لأبناء شعبنا الفلسطيني والذي زاد الحال الصحي والمعيشي سوءاً في ظل جائحة كورونا وهو ماسيتدعي موقفاً دولياً مسؤولاً لإنهاء هذا الحصار الظالم".

وأضاف المصري "شعبنا من حقه أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة وعلى الاحتلال أن يستجيب للمتطلبات الإنسانية سواء من خلال وقف عدوانه أو إنهاء حصاره الظالم، ونحن لا يمكن كشعب ومقاومة أن نقف مكتوفي الأيادي أمام هذا العدوان المركب والمزدوج ولا يمكن أن نقبل بأن يتعرض شعبنا الفلسطيني للموت البطيء، ولذلك نحن ذاهبون إلى أقصى مدى وليس هناك ما نخسره. لتمكين المواجهة لا بد من توحيد الجهود وتوحيد مواقف كل القوى التي تؤمن بخيار المقاومة في وجه العربدة الإسرائيلية في المنطقة كلها"

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم