إسرائيل تجدد اعتداءاتها على مواقع عسكرية سورية... لماذا لم ترد سوريا

مصدر أمني سوري أكد لـ "سبوتنيك" أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، من أجواء الجولان المحتل، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

"المناطق المستهدفة من قبل سلاح الطيران الصهيوني هي مواقع للجيش العربي السوري تتضمن مستودعات وبعض القطعات العسكرية ولا يمكن التصريح عنها لأنها اسرار عسكرية كي لاتكون معلومات استخبارية يستفاد منها العدو. ما اتضح أن العدو الصهيوني يريد أن يقول إن ما يستهدفه هي قوات حليفة وليست قوات سورية، وهذا بطبيعة الحال لا يعطيه أي شرعية لأن أعماله العدوانية هي انتهاك للسيادة السورية".

الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون يقول:

وتابع العميد حسّون "الدولة السورية في هذه المرحلة لديها مجموعة من الأولويات ومجموعة من المخاطر التي يتم تقييمها وبالتالي العمل استناداً لهذه الأولويات. حالياً الجمهورية العربية السورية ليست في وارد فتح جبهة جديدة مع الكيان الصهيوني رغم الاعتداءات المتكرة وأولوية مكافحة الإرهاب هي الأولى بالنسبة لسورية وحلفائها إضافة إلى الأولويات العسكرية والاقتصادية والأمنية التي تجعل من الرد على الاعتداءات الصهيونية موضوعاً مؤجلاً حتى انتهاء التعامل مع تلك الأولويات، وأيضا يرتبط التنسيق مع حلف المقاومة الذي له حسابات خاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، وكما يقال الحساب يجمع ريثما تصبح الأمور مهيأة لذلك".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم