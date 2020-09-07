أكاديمي مصري: المنتظر من الحليف الروسي رفع معاناة الحصار الرهيب عن الشعب السوري

قبيل وصول الوزير لافروف وصل، يوم أمس، وفد روسي رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف، يرافقه عدد من مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية، إلى سوريا.

تاتي هذه الزيارة في ظل تكتم إعلامي رسمي شبه كامل من الطرفين الروسي والسوري حول الوفد والمهام الأساسية المنوطة به وفي وقت حدثت فيه الكثير من المتغيرات الميدانية والسياسية والإقتصادية في الملف السوري بعضها لاحت في أفقه بعض الإيجابية وبعضها الآخر ازداد تعقيداً وبعداً عن المسار الضامن لسيره نحو الحل .

الأكاديمي و أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيّد أحمد يقول إن "الزيارة تأتي في وقت هام وحساس للغاية و في لحظة فارقة من تاريخ الحرب على سوريا وفي ظل حصار رهيب عليها. نحن نعلم حجم الدعم الروسي على مدى سنوات الحرب ولكن الشعب السوري حاليا في حاجة ماسة لرفع الحصار الاقتصادي عنه في هذه المرحلة المفصلية، من هنا نعول كثيراً على روسيا في رفع المعاناة عن الشعب السوري ".

وأضاف سّيد أحمد أن "لا يمكن تحميل الحليف الروسي أي شكل من أشكال تقصير تجاه يسوريا، فقد أدار الأزمة بشكل جيد وكان يراعي فيها العديد من القضايا والإشكاليات الحساسة. بعض الانتقادات لروسيا قد تكون جاءت بسسب الضغوط التي يعيشها الشعب السوري أو حملات مواقع التواصل الاجتماعي. القيادة السورية تعلم حجم الدعم الروسي لسوريا وقيمته الحقيقية".

وأضاف سيد أحمد: "ينتظر من روسيا المزيد من الدعم لحسم معركة إدلب وتحرير الأراضي السورية من القوات التركية والأمريكية وهي تملك أرواق قوة وضغط هامة وقادرة على الإسهام في ترميم بعض العلاقات السورية العربية بما يساعد على الأقل فيما يتعلق في المجال الاقتصادي والمساعدات ويمكن للدول العربية التعويل على روسيا كثيراً كونها أثبتت نفسها قطباً دولياً قوياً فاعلاً وموثوق فيه".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...