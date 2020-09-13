نجاعة التعاون والدعم الروسي لسوريا بين الشك واليقين

هذه الزيارة جاءت في مرحلة حساسة جدا وقاسية من الحرب على سوريا وانطلاقا من مستوى التمثيل في الوفد والمواضيع التي أعلن عنها بات من المؤكد أن هناك إنعطافة حقيقية كبرى في التعاون الروسي السوري ودعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات لإخراجها من عنق الزجاجة، لكن حالة التقييم لهذه الخطوات اختلفت كثيرا وتأرجحت ما بين الشك واليقين لجهة إمكانية تطبيق الكثير من المشاريع في ظل الحصار الدولي المطبق على سوريا وعلى حلفائها أيضا ... فما هو المنتظر؟

أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله يقول "ما من شك أن العلاقة الروسية السورية وهذا التحالف تعرض لهجوم وتشكيك كبير ليس وليد الساعة فهو بدأ منذ عام 2011 منذ اول فيتو مزدوج روسي صيني كان هناك تشكيك بأن الروس لن يستمروا في هذا المسار وسيمتلكوا هذه الورقة للمساومة، نحن ندخل السنة العاشرة والموقف الروسي يزداد صلابة ووضوحا ووقوفا مع الشعب السوري والمحافظة على وحدة الدولة السورية وهذا ما أوضحه الوزير لافروف بأن هذه القضايا لا تشترى وتباع".

وتابع أبو عبد الله "المبدأ الأساسي الذي يجب أن نفكر به هو أولاً في أن هذه العلاقة قديمة وقوية وتقوم عل المصالح ولم يقل أحد أنها تقوم على العواطف نعم تقوم على المصالح بغض النظر عن البعد والثقافي والإنساني وأبعاد كثيرة اخرى وأهميته الزيارة تأتي أيضا في البعد الاقتصادي والإعلان عن 40 مشروعا ضخما دون التفصيل عنها أو آليات تنفيذها لأن الولايات المتحدة تتابع بكثافة ما يجري في سوريا".

وأضاف أبو عبد الله "من الجانب السوري يحتاج الأمر إلى دينامية جديدة بمعنى عقلية دينامية سريعة التعاطي حتى لا يحدث كما جرى الأمر في العلاقة مع إيران .هناك اشكالية في البيروقراطية السورية فنجد العلاقة السياسية ممتازة لكن على الصعيد الاقتصادي بطيئة نفس الشيء نجده مع روسيا وآلية التنفيذ لهذه المشاريع العملاقة تحتاج إلى متابعة مباشرة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم