لافروف يحذر واشنطن من محاولات تفجير المشكلة الكردية في سوريا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المحاولات والإجراءات الأمريكية التي قد تتسبب في تفجير المشكلة الكردية في سوريا.

وقال الوزير لافروف "الأمريكيون يحاولون تشكيل حكم ذاتي كردي في شمال سورية سيكون له وظائف شبه دولة. نعلم أنهم يحاولون أيضًا إقناع الأتراك بذلك حتى لا يمانعوا وفي هذه الحالة، هذا الأمر لا ينطبق فقط على سوريا، ولكن أيضًا على المشكلة الكردية، التي يمكن أن تنفجر".

أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله يقول

"هذا الملف يعرفه الروس جيدا ولأول مرة يتحدث لافروف أو شخصية عالية المستوى بهذا الموضوع. النقطة التي يجب أن يعرفها الجميع أن أكثر طرف مهتم بهذا الملف هي إسرائيل وبعض القوى الاستعمارية في المنطقة وحاليا الأمريكي لاستخدام العامل الكردي لتقسيم دول المنطقة".

وأضاف أبو عبد الله "ملامح هذه القضية بدأت في خط العرض 35 الذي أنشأته الولايات المتحدة وقسمت شمال العراق. القضية ليست قضية حكم ذاتي ولا حقوق ثقافية وإنما ترتبط باستخدام قيادات كردية مرتبطة بمشروع غربي وليس المواطنين الأكراد البسطاء وإنما لتقسيم دول المنطقة ونقصد هنا سورية وتركيا وإيران والعراق وأنا أعتقد أن هذا ما قصدته الوزير لافروف بأن القضية ليست فقط سورية".

وتابع أبو عبد الله "ماحذر منه لافروف هو رسالة لتركيا بأنه حتى لو تواطأتم مع الأمريكي ووضعتم ما يسمى خط حماية للحدود التركية لن ينقذكم لأن الهدف هو ربط شمال شرقي سورية بشمالي العراق بجنوب شرقي تركيا. هذا ما يجب أن يفهمه الأتراك وسيقعون في هذا الفخ لأنه مشكلة أكثر خطورة على تركيا من سورية لأن البعد الاثني أوسع وهناك وزن سياسي أكبر للكرد ورغم تمثيلهم في البرلمان لم تحل المشكلة لأن الهدف هو الفدرلة. سورية لن تسمح بمثل هذا المشروع لأنه يهدد وجود البلاد واستقلالها ولا يمكن تطبيق مثل هذا السيناريو على فئة من الناس دون غيرها لأن المواطننين السوريين متساوون في الحقوق. ومثل هذا السيناريو سيفتح بوابات جهنم".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم