عطوان: الولايات المتحدة الأمريكية فعلا على أبواب حرب أهلية

ليس فقط التمييز العنصري هو من يتسبب بحالة التوتر القائمة وإنما هناك العديد من الأسباب تتقدمها الحالة الاجتماعية والأزمات الاقتصادية في وقت ينشغل فيه الساسة الأمريكيون بالحروب في مناطق العالم الأخرى وبمستقبلهم السياسي على أبواب الانتخابات، حسب التقارير فإن كل من الرئيسين المرشحين ترامب وبايدن يملكان ميليشيات محلية مسلحة، وترامب توعد بأنه لن يسلًم الرئاسة بسهولة في حال خسر وبايدن يقول بأنه سيزيح ترامب بأي ثمن عن السلطة .

رئيس تحرير جريدة "رأي اليوم" الإلكترونية عبد الباري عطوان " بتقديري الولايات المتحدة باتت فعلا على أبواب حرب أهلية، بسبب بسيط لأن ترامب صرح بأنه لن يهزم إلا إذا جرى تزوير الانتخابات وأكد أنه سيفوز فيها، هذا يعني أن هناك احتمالاً كبيراً بعدم التزامه بنتائج الانتخابات، الأمر الذي قد يفتح الباب لمخالفة دستورية كبيرة ونزول أنصاره إلى الشارع لمنع جو بايدن من دخول البيت الأبيض. وضع الولايات المتحدة يشبه الوضع قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وهي على أبواب تغيير كبير سيكون دموياً وربما يؤدي إلى حرب أهلية تفككها إلى عدة جمهوريات أو عدة دول مستقلة".

وأضاف عطوان: "إذ نظرنا إلى الرئيس ترامب نجد أنه أقرب إلى زعماء الشرق الأوسط وفي الخليج على وجه التحديد من حيث جشعه المالي واستهتاره بالآخرين وعدم إيمانه بالديمقراطية. هذا الرجل يؤمن بالقائد الأوحد لأطول فترة ممكنة ومن غير المستغرب أن يحاول الجلوس في ولاية ثالثة. الولايات المتحدة تعيش مرحلة قريبة من مراحل الاضطراب في الشرق الأوسط وقد تواجه انهيارا غير مسبوق في امكانيتها وسمعتها وهيبتها بسبب عدة عوامل من بينها بروز قوى عالمية أخرى كروسيا والصين، وتراجع الاقتصاد والفشل الذريع في مواجهة وباء كورونا. الولايات المتحدة باتت تخسر زعامتها في العالم بشكل متسارع".