خبير: لا يمكن لأمريكا أن تتحرك في الإقليم دون الأخذ بالاعتبار مواقف إيران

حدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، موقف بلاده من التفاوض على الاتفاق النووي في حال فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

ظريف أكد أن "طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، حتى لو فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن". وأن العقوبات الأمريكية لن تغير من سياسة إيران، موضحاً أن "إيران لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية"، وتوقع الوزير ظريف أن يكون سلوك بايدن مغايرا لسلوك ترامب في حال نجح في الانتخابات".

جميل الظاهري الخبير بالشأن الإقليمي رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" يقول:

إن "تصريحات الوزير ظريف ليست جديدة، ولايهم الجمهورية الإسلامية ولا الشعب الإيراني ولا حكومته ولا قيادته من سيكون في البيت الأبيض، كلا الطرفان يقومان على تشديد الحظر ضد إيران، ولكل منهما له سياسته الخاصة في الضغط على الجمهورية الإسلامية وهذا ما شهدناه طيلة أربعة عقود مضت".

وأضاف الظاهري "فترة رئاسة ترامب هي الأصعب بالنسبة للشعب الإيراني، لم يعد هناك شيءلم يفرض عليه ترامب الحظر أو ضغوط يتمسك بها ترامب لإركاع إيران وشعبها. إيران حتى الآن أظهرت أنها قادرة على تحقيق الكثير من الأمور على الساحة الإقليمية والدولية، أمريكا هي من يحتاج إيران للتقدم في الملفات الإقليمية كما شهدنا في الملفين الأفغاني والعراقي، لايمكن لأمريكا أن تتحرك في الإقليم دون الأخذ بنظر الاعتبار مواقف إيران، اليمن وسورية ولبنان تشهد على ذلك".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم