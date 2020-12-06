إعلامية لبنانية: إرتهان القوى السياسية لمآرب خارجية لن ينقذنا من الهاوية

كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قد إنتهى من إعداد أسماء 18 وزيراً للحكومة المحتملة .

مصادر سياسية أشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيقدم أسماء الوزراء للرئيس ميشيل عون في الوقت القريب مع تأكيدات واضحة على الإلتزام بمواصفات المبادرة الفرنسية وبعيداً عن التجاذب الطائفي دون الوقوع في مخالفات دستورية .

الإعلامية والكاتبة الصحفية غدي فرنسيس تقول " نحن بلد منهار يفتقد الأحرار و رجال الدولة. المناكفات التي حصلت أشبه برعونة الأطفال، والعراقيل التي وضعت هي أمور تعالى عنها الأفرقاء في الماضي وكأنهم الآن يتشبثون بنية العرقلة . لو أرادوا السير نحو الإتفاق لصار، وهم إتفقوا في السابق رغم كل التباينات والخلافات. للأسف لاتوجد سيادة حقيقة لدى الأطراف السياسية إلا ماندر، لذا نراهم يخضعون لمآرب خارجية في سلوكهم الداخلي"

وأضافت فرنسيس " لبنان أشبه بشركة منهارة مفلسة والتغيير الحقيقي يبدأ بمحاسبة من إختلس مالها وأفلسها، ووضع نظام جديد لإدارتها واللعب على نقاط قوتها مقرونة بخطة حقيقة لإنتشالنا من الهاوية. ما لا يتعدى 6000 شخصا يمتلكون ثروة لبنان. البداية الحقيقة لأي حكومة هي المحاسبة الجادة، لا وقت لدينا لإستمرار التعاطي بعقلية المحاصصة الطائفية والسياسية التي هي أساس مآساتنا أصلا".

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إعداد وتقديم : نواف إبراهيم