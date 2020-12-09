الشرق السوري... ميدان عسكري مستعر ووضع إنساني قاس

ميدانيا تتوسع في هذه المناطق انتفاضة العشائر ويرافقها انضمام شباب من القبائل العربية إلى الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني، إنسانياً واجتماعياً تزداد الأوضاع سوءاً فيظل الضغط على الأهالي وتهجيرهم من بعض المناطق في ظل ظروف صحية ومعيشية قاسية جداً.

مراسل "سبوتنيك" في الحسكة شمال شرقي سوريا، عطية العطية يقول:

"تشهد مناطق شرقي سوريا، وضعاً ميدانيا غير مستقر، مع استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل بين الفصائل" التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف و تنظيم "قسد" من طرف آخر خصوصاً بمحيط بلدة عين عيسى شمالي الرقة و محيط بلدة أبو راسين شمالي غربي الحسكة، مع مساعي روسية لتسليم بلدة عين عيسى الاستراتيجية بشكل كامل للجيش العربي السوري".

عضو مجلس الشعب السوري، أحد وجهاء قبيلة طي ورئيس مركز الدفاع الوطني في الحسكة، حسن السلّومي، يقول:

"حاليا نجهد في تدعيم القاعدة الشعبية واستقطاب أبناء عشائرنا لتوسيع الانتفاضة ضد المحتلين الأمريكي والتركي من خلال انتساب أبناء العشائر العربية التي كان لها دورا بارزا في الدفاع عن الوطن على مدى سنوات الأزمة وانخراطهم في قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة".

وأضاف السلّومي"ما نعمل عليه الآن هو طرد المحتلين الأمريكي والتركي لتعود الحياة إلى سابق عهدها، والدولة السورية بالرغم من ظروف الحرب لم تدخر أي جهد في التخفيف من معاناة مواطنينا من خلال تأمين كل الخدمات اللازمة لهم ونحن مستمرون ببذل هذه الجهود".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم