سوريا بين أحداث 2020 والمنتظر في عام 2021

عام جديد على عالم يعج بكثير من الأحداث والحروب والكوارث التي أتت على حياة الناس في مناطق وبلدان كثيرة من العالم.

منطقة الشرق الأوسط كانت خلال السنوات العشر الأخيرة ساحة الأحداث الأوسع ومحور اهتمام المجتمع الدولي ومازالت سوريا في عام 2021 تنتظر تحولات سياسية وميدانية في ظل متغيرات إقليمية ودولية غير واضحة المعالم.. فما الذي يخبئه لها عام 2021.

الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح يقول إن:

"الحرب على سوريا كانت بين إطارين في العام 2020 الإطار الأول هو جائحة الكورونا والإطار الثاني هو الانتخابات الأمريكية بين هذين الإطارين كانت هناك الكثير من الأحداث التي وقعت عام 2020 والتي لايمكن مقارنتها بما حدث في عام 2019، في العام المنصرم كانت هناك العديد من الأحداث الهامة منها زيارة الرئيس بوتين لسوريا واستعادة سراقب ومعرة النعمان وكثير من الأحداث السياسية والعسكرية الأخرى".

وتابع صالح: "الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام تتعلق بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وخاصة في ظل وجود شكوك بنية ترامب القيام بعمل عسكري في المنطقة ليربك الإدارة الجديدة، ماقد يدفع المنطقة إلى مابعد حافة الهاوية خاصة أن الإجراءات الأمريكية لايتضح أنها تتجه نحو التفاوض رغم أنه ضرورة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي..

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم