بارود في منطقة الخليج... هل تفعلها إيران أم يسبقها ترامب

تزداد حدة التصعيد القائم على مستوى التصريحات والحشد العسكري الأمريكي الغربي في مياه الخليج ضد إيران، والتي لم توفر جهداً في إيصال رسائل التحذير.

تطورات كثيرة تجري في مياه الخليج أهمها احتجاز إيران لسفينة كورية جنوبية قد تكون فتيل لتدخل الحليف الأمريكي، سبقها إعادة تموضع للسفن الحربية الأمريكية واستجلاب سفن إسناد جديدة رافقها تبادل حاد على أعلى المستويات للتهديدات بالصد والرد من قبل الطرفين وبالتزامن مع إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

يقول الخبير بالشأن الإيراني محمد غروي "الأيام العشرة الأخيرة كانت ذروة التصعيد الإيراني الأمريكي، إلى أن وصلنا إلى لحظة بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % هنا وجّه الإيراني، ما يمكن أن نسميه رسائل نووية فجن جنون الأمريكي والأوروبي، وجاء احتجاز السفينة الكورية الجنوبية وكأن الإيراني أراد توجيه رسائل لحلفاء أمريكا بأنه قادر على قلب الطاولة في المنطقة".

وأضاف غروي "هذان اليومان حاسمان لجهة التصعيد، نحن في ذرورة التوقيت لدخول الحرب، لأن ترامب سيصادق على فشله في الانتخابات، لكن الإيراني حسم موقفه بأنه لا يريد أي حرب وهذا ما جاء على لسان القائد منذ سنة، وبنفس الوقت لاتريد طهران البقاء على ماهو الحال عليه الآن. في حال الاعتداء على الداخل الإيراني من أي قاعدة فحتما الإيراني سيرد على مصدر النيران، ماقد يؤدي إلى التدحرج نحو حرب كبيرة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم نواف إبراهيم