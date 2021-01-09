خبير: إسرائيل تستخدم سلاح الفتنة المذهبية لتدمير المنطقة

هدد المسؤول الأمني والسياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية زوهر والتي، بأن "بلاده لن تتورع عن ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها".

وجه زوهر والتي، تحذيرات وتهديدات مباشرة إلى إيران متهماً إياها بنقل صواريخ إلى العراق واليمن لضرب إسرائيل وأنها تخطط لإقامة ما سماه "الهلال الشيعي من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن في خاصرة السعودية".

الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز يقول إن "إيران ليست معنية بالرد على ما يطلقه المسؤولون الإسرائيليون خاصة عندما يأتي في إطار الحرب الأمنية. بطبيعة الحال ليس سراً أن إيران تقدم الدعم للمقاومة في لبنان وفلسطين. في الواقع في فلسطين وفي اليمن باتوا يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة، ومن يجب أن يحاسب على أفعاله هو الإسرائيلي المعتدي والمغتصب".

وأضاف أمهز "نحن لا نتحدث باستهانة عن قدرات العدو الإسرائيلي بالعكس هو لديه من الإمكانيات والقوة والتسليح الكثير، أما القول إنه وصل إلى أبعد من اليمن فهذا يعني أكثر من حالة، الحالة الأولى هي التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، من الناحية الثانية لديه قواعد في كثير من الدول التي يملك تحالفات معها. الأهم من ذلك يجب التنبه إلى استخدام سلاح الفتنة الدينية والمذهبية، التي يلعب عليها الإسرائيلي ويجب على الرأي العام أن يعي خطورة سلاح الفتنة، الذي سيدمر جميع المسلمين والعرب".

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