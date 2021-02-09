الأمين العام للمنظمة العالمية للسلام: الجولان أرض سورية محتلة من حق الدولة السورية إعادتها

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن بلاده قد تعود لمناقشة ملكية مرتفعات الجولان في المستقبل.

وامتنع بلينكن عن تأييد إعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل. إذ قال: "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

الأمين العام للمنظمة العالمية للسلام لبناء الإنسان والأوطان الدكتور فارس السلمو الطائي يقول:

"إن أراد الإسرائيليون السلام لمواطنيهم وأن يتعايشوا مع منطقة الشرق الأوسط كشعوب وبلدان يجب أن يعملوا بجدية وأن يلتزموا بقررات مجلس الأمن وميثاق هيئة الأمم المتحدة. يجب أن تأتي المبادرة من الحكومة الإسرائيلية نفسها وليس من الولايات المتحدة وأن تعمل بجدية لإحلال السلام عبر إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإعادة الأراضي السورية المحتلة إلى أصحابها".

وأضاف الطائي: "نحن كمنظمة دولية نعمل جاهدين لتنفيذ بنود ميثاق هيئة الأمم المتحدة في العالم وتعزيز قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. نحن بعلاقتنا مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى نعمل على إعادة الحقوق وضمان حرية المواطنين في بلدانهم بتقرير مصيرهم، وأهالي الجولان ملتزمون بسوريتهم ويرفعون العلم السوري. بحسب القرارات الدولية الجولان سوري وعلى الولايات المتحدة أن تضع الملفات بشفافية على الطاولة وتعطي الحق لمواطني الجولان في العودة إلى حضن الجمهورية العربية السورية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم