باحث يمني: قرار الإدارة الأمريكية تجاه أنصار الله مجرد فقاعة إعلامية

وأضاف في بيان: "أن الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب أنشطة الحوثيين، وتعكف على "تحديد" أهداف جديدة للعقوبات، لا سيما على المسؤولين عن هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

الباحث في الشؤون السياسية حامد البخيتي يرى أن: "أي قرار تتخذه الإدارة الأمريكية هو انعكاس لحالة الضعف والإنقسام الذي تعيشه في الداخل وانكسارات مشروعها في المنطقة وخاصة في اليمن، وحركة أنصار الله لا يهمها قرارات الولايات المتحدة لأنهم ماضون في مسارات سياسية عسكرية واضحة وثابتة ومشروعهم واضح وهم مازالو يرفعون شعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل".

وأضاف البخيتي: "قد يكون هذا القرار خطوة إيجابية في حال حقق رفع الحصار عن الشعب اليمني لأن العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي في الحقيقة والفقاعات الإعلامية التي تطلقها الإدارة الأمريكية ليس لها وقع أو تأثير والعدوان الأمريكي على اليمن واضح. التصنيف الذي تقوم به الإدارة الامريكية لاقيمة له ومن خلاله توضح دورها في الحرب على اليمن. إلغاء القرار اليوم يظهر بأنها تتراجع في إندفاعها للحرب على اليمن إلى مستوى معين والميدان سيحكم".

التفاصيل في التسجيل الصوتي..

إعداد وتقديم نواف إبراهيم