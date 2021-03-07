قراءة في وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة

أصدرت الإدارة الأمريكية الجديدة دليلها الاستراتيجي الذي يوضح أسلوبها في التعامل مع القضايا المحلية والدولية وتحديدها سلم أولويات هذه القضايا.

الدليل الاستراتيجي الأمريكي هو وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة التي أصدرها البيت الأبيض كمقدمة لإعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي، بديلاً عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحت اسم (أمريكا أولاً)، الوثيقة الجديدة حملت عنوان (تجديد مزايا أمريكا/التوجيه الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت).

الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح يقول إن "اللافت في هذه الوثيقة جملةٌ من المتغيرات ينبغي التوقف عندها لصلتها الوثيقة بمستقبل العلاقات الدولية وشكل النظام الدولي، فالواضح تماماً من ثنايا هذه الوثيقة والتي وقعت في 24 صفحة أنّها تركز على استعادة الأحادية القطبية الأمريكية، والتخلي تماماً عن مفردات "أمريكا أولاً" التي حملتها وثيقة الأمن القومي السابقة، العودة إلى الأحادية القطبية (القيادة والحفاظ على نظامٍ دولي مستقر ومنفتح، تدعمه تحالفات ديمقراطية قوية وشراكات ومؤسسات وقواعد متعددة الأطراف)، ومسألة استعادة الأحادية القطبية وقيادة النظام الدولي، هي مسألة حساسة ومهمة، فهي تعني إعلان المواجهة الاستراتيجية مع خصوم واشنطن الاستراتيجيين الدوليين والإقليميين".

وتابع صالح "حددت الوثيقة استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأربع نقاط أساسية هي: الالتزام الصارم بأمن إسرائيل، وتعزيز تكامل إسرائيل مع الدول التي عقدت معها اتفاقيات إبراهيمية، وعدم إعطاء شركاء واشنطن في الشرق الأوسط شيكا على بياض لمتابعة سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية، إضافة إلى مواجهة إيران، لذلك ستقوم واشنطن وفق الوثيقة بتصحيح حجم الوجود العسكري الأمريكي إلى المستوى المطلوب لتنفيذ هذه النقاط الأربع فقط".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم نواف إبراهيم