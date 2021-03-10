انقلاب في الموقف الأمريكي.. بايدن يعترف بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن موقف الولايات المتحدة يكمن في حل الدولتين، الذي بموجبه ستعيش إسرائيل بسلام إلى جانب دولة فلسطينية – حسب تعبيره.

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي قال إن: "هناك إشارات من الإدارة الأمريكية الجديدة بتوسيع طاقم ملف الصراع العربي - الإسرائيلي والإسرائيلي - الفلسطيني - الأمريكي فيما يخص إعادة إحياء عملية السلام".

وأضاف أنه قبيل الانتخابات الأمريكية وصلت رسائل أمريكية للفلسطينيين تطلب التريث كونه سيكون هناك موقف أمريكي مغاير من القضية الفلسطينية.

وتابع أن: "الموقف الأمريكي اليوم جاء نتيجة للموقف الفلسطيني الصلب الذي مثله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن صفقة القرن أصبحت وراءنا وأن عمليات التطبيع لن تجدي نفعاً دون حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي..

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم