خبير: من الطبيعي أن تخاف إسرائيل من قوة ترفع شعار "إزالتها من الوجود"

قناة عبرية تكشف النقاب عن استعدادات إسرائيل للتعامل مع الإمكانيات الإيرانية المتطورة في الفترة الأخيرة.. فهل من مواجهة محتملة؟.

ذكرت القناة العبرية الـ"12"، أن هناك حالة من القلق تسود أروقة الأجهزة الأمنية والسياسية في إسرائيل، على خلفية التطور العسكري والتكنولوجي الكبير الذي تشهده إيران، وأن الجيش الإسرائيلي يجري استعداده المواجهة لهذا التقدم، خاصة مع تحديث المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، وأنه يستعد لأي خطوة هجومية إيرانية.

جميل الظاهري الخبير بالشأن الإقليمي ورئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" يقول في حديث لبرنامج "ما رواء الحدث":

"الكيان الصهيوني مصطنع لذا يخاف على وجوده في المنطقة ويخشى من وجود بلد آخر أكثر منه قوة وأمنا واستقراراً. لذا يسعى الكيان الصهيوني لأن يكون القوة الوحيدة والفريدة في المنطقة وما إن يلمس أن هناك قوة في المنطقة تفوقه ينتابه القلق والاضطرب خاصة أن هذه القوة ترمي إلى إزالته من الوجود وترفع شعار "إزالته من الوجود" لذا من الطبيعي أن يفزع من تزايد قوة الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضاف الظاهري: "منذ سنوات تمكنت إيران من كسر توازن الردع لصالحها مع القوى الكبرى وليس فقط مع الكيان الصهيوني. التقدم التقني والتصنيع الدفاعي الإيراني لفت أنظار العالم كله من ناحية القوة الصاروخية والطائرات المسيرة وسائر الصناعات الدفاعاية العسكرية القوية بما فيها البحرية وأصبحت إيران من الدول المعدودة في هذه المجالات وهذا يربك الكيان الصهيوني الذي مازال يعتمد في أغلبية تسليه نفسه على الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعم وجود".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم