مرشح رئاسي سوري معارض: الدولة السورية لم تفعّل الحياة السياسية ولم تشارك أحد في إدارة الدولة

تتابعون في حلقة اليوم حواراً خاصاً مع المرشح محمود مرعي الأمين العام للجبهة الديموقراطية المعارضة السورية، أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، عضو وفد معارضة الداخل المفاوض بجنيف.

يقول المرشح عن الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي: "برنامجي الانتخابي يتضمن ثوابت وطنية منها وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ،الوقوف ضد الاحتلالات، رفع العقوبات المفروضة من جانب واحد على سورية والشعب السوري، الإفراج عن معتقلي الرأي والأسرى والمختفين قسرا والمفقودين، تكريم أسر الشهداء، عودة جميع المهجرين السوريين وتأمين حياة كريمة لهم، فصل السلطات، تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية وأن يكون للمعارضة الوطنية مشاركة حقيقية بها، تأمين حياة كريمة للشعب السوري وربط الأجور بتكاليف المعيشة، تعديل وتغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، كتابة دستور عصري على أساس المواطنة المتساوية بين كل السوريين وسنعمل على الخروج من الأزمة وإعادة الأعمار وعقد مؤتمر حوار وطني سوري سوري في دمشق".

وتابع مرعي" لأول مرة في تاريخ سورية تشارك المعارضة في الانتخابات الرئاسية، حتى الآن لم تفعل الدولة السورية الحياة السياسية ولم تشارك أحد في إدارة البلاد، نحن نهتم بمصلحة سورية والشعب السوري و لا نقبل بان يكون هناك فراغا لا تشريعيا ولا رئاسيا ولا دستوريا".

وأضاف مرعي"لدى سوريا والشعب السوري دول شقيقة مثل الجزائر والعراق ومصر وبعض دول الخليج حاليا ولدى سورية أصدقاء وحلفاء كالروسي والايراني والصيني ودول بريكس الذين وقفوا مع سورية في أصعب الظروف لن ننسى حلفاءنا وبنفس الوقت لن ننسى الأعداء الذين تربصوا بسورية ودمروها وسرقوا مواردها وسنفعل كل شيء لإخراج المحتلين ولأن يبقى الجيش العربي السوري حامي كل الحدود والتراب السوري".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم