محلل سياسي: الانتخابات الرئاسية مصيرية بالنسبة للشعب السوري

تعيش سوريا هذه الأيام حالة من الهدوء الحذر رغم صخب عمليات التحضير لممارسة الإقتراع على منصب رئيس الجمهورية.

هذه الانتخابات تتميز بمشاركة مرشح معارض لأول مرة في التنافس على منصب الرئاسة ما يؤكد التوجه الديمقراطي في الحياة السياسية السورية، عمليات الاقتراع في هذا الاستحقاق تبدأ في خارج سورية يوم غد المصادف الـ 20 من الشهر الجاري وفي داخل البلاد في الـ 26 منه.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حواله يقول لإذاعتنا:

"هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة لسوريا، الموقف مختلف بين معارضة الداخل والمعارضات الخارجية التي رهنت نفسها، ويمكن القول بأنها رهنت سوريا لأهواء بعض الدول، أعتقد أن الكفة سوف ترجح بشكل أكيد لصالح المرشح بشار الأسد، لأنه استطاع أن يصمد طوال الحرب ونظراً لمواقفه المبدئية وإيمانه المطلق بوحدة سوريا والدفاع عن الشعب السوري".

وفي حديث سابق لبرنامجمنا دعا المرشح عن الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي جميع السوريين للمشاركة في هذا الاستحقاق واختيار المرشح الأفضل:

"نحن نهتم بمصلحة سوريا والشعب السوري ولا نقبل بأن يكون هناك فراغا لا تشريعيا ولا رئاسيا ولا دستوريا، ونريد مشاركة حقيقية وفعلية للمعارضة وأن يتشارك كل السوريين بإدارة البلاد".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم