مؤتمر جديد في برلين بخصوص ليبيا... هل من أمل؟

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن اجتماعًا وزاريًا حول ليبيا في "صيغة برلين" سيعقد في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لمصادر ليبية، سيناقش الاجتماع العديد من النقاط، منها دعم عملية إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل، وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأول في برلين، الذي نص على سحب سلاح الميليشيات وإخراج المرتزقة، ودعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

يقول الخبير في الشأن الإقليمي فوزي عمار لإذاعتنا:

"من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ومتابعة تطبيق قرارات المؤتمر السابق وحل المعضلة الأكبر وهي خروج الجماعات المسلحة من ليبيا والتي نص عليها الإتفاق السابق".

وأردف عمار: "من المهم جداً أن يسير المبعوث الجديد إلى ليبيا بنفس الاتجاه والحيوية التي سار بها السيد غسان سلامة واستيفاني وليامز في القدرة على التواصل وإيجاد الحلول، خاصة أن ما يجري في ليبيا لا ينفصل عما يحدث في الإقليم كما هو الحال في سوريا والعراق ويجب الأخذ بالاعتبار تداخلات العلاقة الروسية الأمريكية والتواجد التركي في هذه الدول".

وأضاف عمار: "دور الإدارة الأمريكية مهم والسفير الأمريكي نورلاند، والذي تمت ترقيته إلى مبعوث إلى ليبيا، سيلعب دوراً مهما جدا، وأيضاً مصر التي وضعت خط أحمر في سرت والجفرة بوقف تجاوز القوات المدعومة من تركيا، نأمل من التوافق المصري الأمريكي أن ينعكس إيجابيا على الوضع في ليبيا".

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم