مسؤول يمني: نطالب بدور روسي إيجابي لحل الأزمة اليمنية

يلتقي وزير الخارجية الروسي يوم غد نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مدينة سوتشي الروسية. وفي بيان لها أكدت الخارجية الروسية أن المحادثات ستركز على تسوية سلمية شاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة في اليمن.

وفي نفس السياق، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفث، للتشاور مع المسؤولين السعوديين واليمنيين سعياً للتوصل إلى خطة لتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة اللذين تديرهما الجماعة، وتحقيق وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بين أطراف الصراع.

مستشار المجلس السياسي الأعلى وعضو فريق المصالحة الوطنية الشيخ محمد طاهر أنعم يقول:

"من المؤكد أن هذه التحركات الدولية تشي بمحاولة تخفيف الأزمة في اليمن والحد من الصراع بين اليمن والسعودية كما نسميه في صنعاء، وهناك كما نعلم تحركات منحازة من الدول الغربية والولايات المتحدة، لا نعتقد أنها يمكن أن تساعد في الوصول إلى حلول".

وأوضح أنعم أن "التفاعل الروسي إيجابي وغير منحاز ومستقل، الدولة الروسية دولة قوية ومهمة جداً ونحن في اليمن ننظر إليها باحترام، لأنها غير منقادة للهيمنة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على المشهد السياسي، لذلك يعول اليمنيون وكثير من العرب وكثير من الدول في آسيا وأفريقيا على الدور الروسي بما يحقق السلام ".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم