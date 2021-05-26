الاستحقاق الرئاسي السوري بين إرادة الشعب والرأي العالمي

افتتحت في معظم مناطق البلاد منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو/ أيار، صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية.

وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية. توزعت مراكز الإقتراع التي وصل عددها إلى 12100 صندوق في كل المناطق السورية بما فيها الواقعة بمحاذاة "المناطق غير المحررة".

برنامج "ما وراء الحدث" تابع سير عملية الانتخابات في مناطق مختلفة من خلال شبكة مراسلي "سبوتنيك" في سوريا.

يشارك في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: رئيس الدولة الحالي بشار حافظ الأسد عن حزب البعث العربي الإشتراكي، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم