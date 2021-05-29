باحث: سوريا بعد الاستحقاق الرئاسي ستصبح اللاعب الأقوى في المنطقة

وجه الرئيس السوري المنتخب بشار الأسد رسائل كثيرة إلى الحلفاء والأصدقاء والأعداء بشكل واضح وغير مباشر، مركزا على البعد الشعبي.

وقال الأسد في خطابه الأول بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية "لقد قلبتم الموازين ونسفتم قواعد اللعبة وأكدتم بما لا يدع مجالا للشك أن قواعدها توضع هنا وتصنع هنا وتحدد هنا"، فما هي صورة سورية المستقبلية بعد الاستحقاق الرئاسي ؟

المفكر والباحث في الشؤون السياسية والإقتصادية والخبير في الإدارة الدكتور غالب صالح يقول: "أراد الرئيس الأسد أن يبعث رسالة إلى العالم وقوى العدوان بأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله ومصير دولته وهو صاحب القول الفصل. تفاعل هذا الشعب وتزاحم على صناديق الاقتراع ليقول للعالم نحن من نقرر مستقبل سوريا وقيادتها وشكل الحكم فيها ".

وأضاف صالح "بلا شك الدول العربية تسعى بشكل عام لعودة العلاقات مع سوريا، لأنهم على يقين بأن سوريا انتصرت على كل من تدخل في شؤونها. بهذه الالتفاقة الجماهرية الوجدانية في هذا الاستحقاق الوطني، أكد الشعب السوري قدرته على المواجهة وأن يميز بين الصديق والعدو وهذا ما أدركته الدول الإقليمية وحتى دول الغرب".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم نواف إبراهيم