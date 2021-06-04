خبير: تحالف القائمة العربية مع اليمين الإسرائيلي يطرح أسئلة صعبة جداً

وقع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يامينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد.

منصور عباس قال إن حزبه خاض معركة من أجل "مستقبل المجتمع العربي" في إسرائيل والتأثير في السياسات الإسرائيلية، كلاعب سياسي، وأضاف" نجحنا في فرض أنفسنا ونجحنا في اختراق الجدار الذي كان أمامنا من دخول الحلبة السياسية".

الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي عدنان أبو عامر يقول لإذاعتنا:

"من الواضح أن هناك مصلحة بين الأوساط السياسية الإسرائيلية بما فيها القائمة العربية بهدف الإطاحة بنتنياهو وإذابة كل الخلافات بين الجانبين، رغم أننا أمام تحالف أو إئتلاف طريقه ليس معبدا فهناك فجوات سياسية وأيديولوجية كبيرة بين الجانبين، وقد تكون خطوة أولى نحو طي صفحة نتنياهو لكن ليس هناك ضمانات جدية بأن يعمر هذا الاتفاق طويلاً".

وأضاف أبو عامر "نحن أمام سلوك سياسي غريب وغير مسبوق من قبل حزب عربي داخل إسرائيل يتفق مع أصعب وأقوى وأقسى أحزاب اليمين الإسرائيلي فقط من أجل الإطاحة بنتنياهو، وهذا الهدف قد يبدو مشروعا ومنطقيا، ولكن الدخول في تحالفات مع مثل هذه الأحزاب يطرح أسئلة صعبة حول مشروعية الأحزاب العربية في الكنيست الحالي".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم