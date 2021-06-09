لماذا تستميت واشنطن لإيقاف خط "السيل الشمالي-2"؟

هدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المشاركين في بناء خط "التيار الشمالي 2" بعقوبات، مؤكدا على أن بلاده ستتخذ إجراءات للتخفيف من آثار بناء هذا المشروع".

أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سيفاستوبل" والخبير بالشأن الاستراتيجي الدكتور، عمار قناة يقول "هناك أسباب كثيرة لإصرار واشنطن على إعاقة هذا المشروع منها السياسية، الاقتصادية، الجيوسياسية، ومحاولة تحسين الحالة التفاوضية أمام روسيا قبيل لقاء الرئيسين بوتين وبايدن. هذا المشروع يعتبر الخطوة الأولى للتقارب بين روسيا والمنظومة الأوروبية ما يستدعي قلق إدارة بايدن التي تحاول إقصاء روسيا".

وأضاف "واشنطن تحاول إعادة التموضع الجيوسياسي ونحن تعودنا على الاستثنائية الأمريكية في ممارسة الضغوط السياسية. لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن المنظومة الدولية تغيرت وسيكون من الصعب الضغطإالى هذا الحد على ألمانيا، ودول العبور كونها مستفيدة، قد تلقي المسؤولية على الطرف الألماني الذي لا يبدو أنه سيتراجع عن إتمام المشروع".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم