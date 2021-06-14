مدير جامعة القدس المفتوحة "فرع بيت لحم": الحكومة الإسرائيلية الجديدة حكومة استيطان

صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة مغلقاً الباب على نتنياهو بعد 12 عاما متتالية كرئيس للوزراء. كما انتخب الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي، رئيسا جديدا له خلفا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني... فما هو المنتظر من هذه الحكومة؟

مدير جامعة القدس المفتوحة "فرع بيت لحم" الدكتور محمد أسعد العويوي: "أهم أسباب خسارة نتنياهو كان التحالف الذي تكون من اليمين الإسرائيلي ويمين الوسط وبعض النواب العرب من الحركة الإسلامية في منطقة الجنوب، رافقه تشكل رأي عام إسرائيلي بأن نتنياهو أصبح ديكتاتورا عدا عن ملفات فساده، ولا أعتقد أن هناك امتيازات ستحصل عليها القائمة العربية الموحدة".

وتابع أن "موقف القيادة الرسمية الفلسطينية من أي حكومة إسرائيلية يعتمد على مدى تجاوبها واعترافها بالحق الفلسطيني وبالشرعية الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه الحكومة كشفت عن جوهرها كحكومة استطيان إذ بدأت برنامجها بالاستيلاء على مناطق "ج" ما يعني منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة".

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم