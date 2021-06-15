خبير: لبنان يتعرض لضغوط إقتصادية كي يرضخ لشروط ترسيم الحدود

أعرب لبنان عن رغبته في مواصلة المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وذلك بعد توقفها قبل أسابيع.

جاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون: "أبلغ الوسيط الأمريكي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، السفير جون دوروشيه، رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أمريكية واستضافة دولية".

يقول الدكتور علوان أمين الدين مدير عام ومؤسس مركز "سيتا" للدراسات "الخلاف عميق جداً وجذري ولا أعتقد أنه سيكون هناك حلاً سهلاً.على الصعيد المحلي لبنان يريد تثبيت حقه في ثرواته ويريد حل أزمته الاقتصادية، وقد يكون استخراج النفط والغاز عاملا استقرار مساعد لحل الأزمة وإعادة الثقة بلبنان في وقت ينحاز الأمريكي لتحصيل حقوق لإسرائيل على حساب الحقوق اللبنانية".

وتابع أمين الدين"الدخول الأمريكي على الخط على غرار الروسي والفرنسي والإيطالي كما نعلم قد يوقع لبنان في مأزق كبير لجهة التعاون مع الاستثمارت الروسية فهل سيسمح للبنان التشبيك مع الغاز الروسي، وهناك معضلة أخرى، ما يسمى منتدى "شرق المتوسط" الذي يشمل إسرائيل، لبنان لن يكون له قدرة على التشبيك مع الخط الاسرائيلي الإيطالي الذي تشارك فيه مصر وقبرص".

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إعداد وتقديم : نواف إبراهيم