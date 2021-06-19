كيف ستكون إيران بعد تسلم الأصوليين سدة الحكم؟

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية رسميا فوز ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها أكثر من 28 مليون ناخب من مجموع 59 مليون و500 الف تقريبا .بنسبة مشاركة قاربت ال 54 %، ووفق لجنة الانتخابات الإيرانية: حصل رئيسي على أكثر من 17 مليون صوت.

الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز يقول "أن تصل نسبة التصويت الى 54% في مثل هذه الظروف في ظل وباء كورونا والضغوط الخارجية والدعوات للمقاطعة والأزمات المعيشية فهي ملحمة تاريخية و إنجاز عظيم على المستوى الشعبي، نصر رئيسي يؤكد على تمسك الناس به لأنهم يرون فيه المخلص من أزماتهم المعيشية والاقتصادية وكونه ضرب الفساد بيد من حديد".

وأضاف أمهز "الغربيون ومن ينافسون ويعادون إيران حاولوا فرض حرب نفسية لضرب نسبة المشاركة كي يبدو النظام الإيراني غير مقبول عند الشعب لكنهم فشلوا. وصول الأصوليين إلى سدة الحكم سيعزز مكانة إيران ويسهم في إجبار الغربيين على القبول بشروطهم، ومن المهم هنا فيما لو كان هناك نوايا حسنة من قبل الدول العربية تجاه إيران وخاصة السعودية أن يبادروا بتهنئة رئيسي كبادرة حسن نية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم : نواف إبراهيم