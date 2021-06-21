هل ينجح الأردن في ترتيب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

مصادر إعلامية نشرت أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، مهتم بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... فهل ينجح الأردن في هذه المساعي قبل ترتيب علاقاته مع سوريا؟

وفق المصادر فإن الملك الأردني قال في لقاءات مع نخبة من المثقفين والإعلاميين والسياسيين، "إنه على اتصال مباشر بالرئيس السوري بشار الأسد"، مشيراً إلى أنه "من الضروري عودة سوريا إلى الإقليم والاندماج في مؤسسات العمل العربي المشترك"، وملمحاً إلى أنه "سيتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وفق أجندة زيارته المرتقبة".

يقول عضو البرلمان الأردني السابق طارق خوري لإذاعتنا:

"عودة العلاقات الأردنية مع سورية هي مصلحة وطنية عليا للطرفين، هذه الخطوات ربما تكون متأخرة لكنها مهمة جداً في الوقت الحالي ويجب أن تترجم على أرض الواقع في كافة الاتجاهات والمجالات بعيدا تأثير الضغط الأمريكي على الأردن بحكم وضعه الاقتصادي، وربما يحدث أن يحصل الأردن على استثناء بخصوص العقوبات على سورية كما حصل سابقا في ملف الغذاء والدواء مقابل النفط في العراق".

من جانبه قال عضو مجلس الشعب السوري بشار يازجي:

"سورية دائما مستعدة لتكون حضن دافىء للعالم العربي تحتضن الشعوب العربية. وأمس إستقبل وزير الخارجية السوري وفداً لبنانياً لدراسة فتح الحدود مع لبنان، وملف فتح الحدود مع الأردن جاهز بأدق تفاصيله لعودة كل العلاقات السياسية والاقتصادية والمائية وغيرها. سورية لم تقطع العلاقات مع أحد هم من قطعوا العلاقات حتى نكون واضحين ومن مصلحة سوريا والأردن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

التفاصيل في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم