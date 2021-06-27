ماذا وراء إيقاف المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني للمشاورات مع الحكومة في الرياض؟

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يدعو إلى إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الحكومة في الرياض.

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن، ممثليه في المشاورات الجارية في السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الحكومة، مطالبا رعاة اتفاق الرياض بالشروع في ترتيبات تشكيل الوفد التفاوضي لمفاوضات الحل السياسي الشامل في اليمن.

الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن اليمني نبيل البكيري قال "إتفاق الرياض واضح منذ البداية في إطارين، الأمني العسكري والإطار السياسي لكن نتيجة تأخر هذا القرار وتعنت المجلس الانتقالي اضطرت السعودية للضغط الشديد على الحكومة الشرعية للقبول بالإطار السياسي قبل الأمني والعسكري فتحول الاتفاق إلى إطار إعلاني سياسي أكثر مما هو واقعي لحل الأزمة".

وأوضح البكيري: "هناك ميليشيات خارج مؤسسات الدولة تحاول فرض سلطة الأمر الواقع ولا تحمل صفة قانونية أو سياسية، ووفق اتفاق الرياض كان يفترض دمجها في مؤسسات الدولة، أما اتهام مؤسسات الدولة أو أي أطراف تابعة للحكومة الشرعية بأنها ميليشيات هذه نوع من المغالطة والعبث السياسي لايخدم الحلول في الجنوب".

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم نواف إبراهيم