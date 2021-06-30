أكاديمي: نحن أمام مفاوضات جادة بين الجانبين الأمريكي واليمني لإنهاء الحرب

تؤكد الولايات المتحدة أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في اليمن، التي تسببت في أزمة إنسانية كبرى للشعب اليمني، وتطالب "أنصار الله" قبول وقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات.

و"أنصار الله" ترد أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول السلام في اليمن ليس لها هدف سوى الاستهلاك الإعلامي، ولا توجد خطوات واقعية تعزز تلك التصريحات".

الدكتور عماد الدين الحمروني أستاذ محاضر في أكاديمية العلوم السياسية في باريس يقول لإذاعتنا:

إن "المباحثات والمفاوضات التي أجرتها واشنطن مع أنصار الله والأطراف المعنية بالملف اليمني منذ أشهر، سواء في السويد أو عمان وفي أماكن أخرى من العالم، أظهرت تشبث الجانب اليمني بمطالبه الأساسية بوقف الحرب وفتح الحدود والمطارات والموانىء والعودة إلى الحل السياسي الذي يرتضيه الشعب اليمني".

وأضاف الحمروني أن "الولايات المتحدة مارست ضغوطاً كبيرة على أنصار الله وحلفائها لعدم دخول مأرب، لأن سقوط مأرب يعتبر سقوط للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. بالمعنى التكتيكي واشنطن تريد إنهاء الحرب وبالمعنى الإستراتيجي لاتريد خسارة بعض المنافذ على البحر الأحمر أو منافذ دبلوماسية وعسكرية في هذه المنطقة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم