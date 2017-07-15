أصغر عازف عود في العالم ...هو لاجئ سوري في لبنان من مدينة حلب

يمان 6 سنوات انتقل من الصف الأول الى الثاني الابتدائي ابن عائلة لجئت الى لبنان من حلب السوري يقول والده علاء ان كل المنطقة التي كانوا يسكنوها دمرت.

يقول والد يمان علاء جركس انه عندما رأى ابنه ابن ال 6 سنوات على خشبة المسرح وحصل على هذا النجاح والاعجاب تمالك نفسه الا انه بكى عندما اعلنوا ان يمان جركس هو من مدسنة حلب السورية.

وضع اللاجئين الصعب والاستغلال الذي يصطدمون به في كل مكان يضيف الى معاناة اللاجئين السورين مرارة تزيد مرارة اللجوء والحرب وفقدان ما هو عزيز وغالب الا ان يمان يقول انه سيتابع دراسته ويصر على التقدم للامام مهما كانت الظروف.

ويؤكد علاء جركس انه عندما يزيد الوضع المأساوي تعقيدا فلابد من طريقة للوصول الى الناس لنقول لهم اننا شعب معطاء وسنبقى كذلك وسنثبت للعالم ان أطفال سوريا سوف تستمر بعطائها وتفوقها ان كان داخل سوريا او خارجها.