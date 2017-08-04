المرأة والصحة النفسية

عندما تكون المرأة بصحة جسدية ونفسية سليمة من شأنه أن ينعكس ذلك على أسرتها وأولادها والمقربين، وينعكس هذا أيضا في بناء علاقات مرضية وصحيحة مع المحيطين. لكن في ظل التوتر والقلق والضغوطات التي تتعرض لها المرأة وخاصة في مناطق التوتر والنزاعات فان هذا ينعكس على صحتها سلبا وبالتالي على إسهامها في حياة أسرتها ومجتمعها وتقديرها لذاتها.

تقول الباحثة الاجتماعية الدكتورة رشا شعبان إن تقدير المرأة لذاتها يبدأ من الصغر ويكبر معها، ولا تستطيع المرأة أن تثمن دورها وتقدر ذاتها إذا كان المجتمع لا يقدر فيها هذا الدور.

ويجب على المجتمع أن يتحمل المسؤولية تجاه صحة المرأة النفسية من أجل إنشاء أجيال سليمة التربية صحيحة التفكير تقدر الأسرة والفرد والمجتمع. وعلى الدول أن تسن القوانين التي تحمي المرأة وتهئي لها التربة الخصبة للعب دورها كأم وزوجة وعضو فعال في المجتمع.

حول موضوع الصحة النفسية تحدثنا الباحثة الاجتماعية المتخصصة في شؤون المرأة دكتورة رشا شعبان في الحوار التالي

إعداد وتقديم: لينا المتني