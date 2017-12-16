تحسن النظام الصحي في سوريا واطلاق برنامج انساني لتغذية الأطفال

في كل يوم تقترب فيه سوريا من الاعلان النصر النهائي على الارهاب ونهاية الحرب النازفة فيها نرى انه تتحسن الخدمات الطبية أكثر وتبدأ الدولة اكثر فأكثر تلتفت الى القطاع الصحي وهذا ما اكدته ضيفتنا مزنة علبي التي تترأس الجمعية السورية لعلاج سركان الأطفال اذ أكدت زيادة المعونات الطبية الحكومية وتعاون المرسسات الحكومية مع القطاع الطبي

وقد اطلقت السيدة مزنة مع فريقها في الجمعية برنامجي انساني لتغذية الأطفال المرضى بالسرطان لزيادة مناعتهم خاصة من تلقى منهم الجرعات الكيميائية التي تضعت مناعة الأطفال وتسئ في حالتهم العامة لذلك الطفل بحاجة إلى الغذاء الجيد الحاوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة والموجودة في اللحوم والخضار والفواكة والامتناع عن المأكولات الجاهزة والمحفوظة والتي تحتوي على مواد مسرطنة وغير مفيدة إن الاهتمام بتغذية الطفل هو جزء من العلاج وله دور اساسي.

السيدة مزنة أكدت ان كل المساعدات التي قدمت لهم كانت من أبناء سوريا ولم تتلق جمعيتهم اي مساعدة انسانية الا طبية تلقتها من الجانب الروسي حيث قدمت لهم روسيا دواء خاصا بعلاج سرطان الأطفال في الوقت الذي فرض الغرب العقوبات على سوريا حتى في مجال الأدوية للأطفال.

الان الجمعية تنادي اولاد سوريا من الداخل ومن الخارج السوري بالمشاركة في هذه الحملة الغذائية للأطفال المرضى.

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