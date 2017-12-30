عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع سنتين

اثر استهداف إرهابيين لطائرة تقل ركابا روس، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ، ما أدى لمقتل 224 مواطنا روسيا توقفت رحلات الطيران بين البلدين، و بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر ،وقع وزيرا الطيران المدني المصري والنقل الروسي، بروتوكول عودة رحلات الطيران بين البلدين و بدأ البعض يطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات للترويج للمناطق السياحية والأثرية.

فقال نقيب السياحيين الدكتور باسم حلقة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين،: "على الحكومة المصرية، توجيه البنوك إلى تقديم الدعم للقطاع السياحي، من خلال القروض، التي وعد بها محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق".

من جانبه أوضح رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس هاني العدوي، أن مصر، دائما ملتزمة بالمعايير الدولية في الإجراءات الأمنية المتبعة، لضمان أمن وسلامة المطارات المصرية، وذلك طبقا للتشريعات الدولية والقواعد الملزمة لكل الأطراف، والمعمول بها على الصعيد العالمي، والصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو".

بالإضافة إلى تضرر قطاع السياحة المصري الذي كان السائح الروس يشكل الدخل الأكبر له، ايضا أثر ذلك على السائح الروسي الذي كان يفضل شواطئ البحر الأحمر للاستجمام والراحة نظرا لمناسبتها من حيث السعر والمستوى الخدمي.

عن أهمية السياحة الروسية للميزانية المصرية والتحضيرات لاستقبال السياح الروس حدثنا ضيفنا الخبير في الشأن السياحي الأستاذ عاصم جمال.