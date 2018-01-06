بلدتي الفوعة وكفريا تدفعان فاتورة نصر الجيش العربي السوري

تتواصل انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض السورية وتحرر كثير من المناطق التي وقعت تحت سيطرة الإرهابيين لكن للأسف في كل مرة كانت تحرر منطقة في سوريا كانت بلدتي الفوعا وكفريا تدفع فاتورة الانتصار ويرتبط ملف الفوعا وكفريا ب ملف مناطق يسيطر عليها المسلحون،

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يسيطر على 7 قرى جديدة بريف إدلب

ثلاثة سنوات من الحصار المطبق على هاتين البلدتين وغياب تدخل المنظمات الإنسانية، واستخدم المسلحون الفوعا وكفريا للمساومة على كل منطقة في سوريا يسيطرون عليها، الفوعة وكفريا نتيجة الحصار تعيش حياة بداية للغاية لعدم وجود مقومات وأساسيات الحياة من أدوية وأجهزة طبية ووقود ونقص أو حتى اختفاء للمواد الغذائية أما المساعدات الشحيحة التي تدخل عبر قوافل الأمم المتحدة توزع بالغرامات على المواطنين.

ضيفة الحلقة مواطنة من الفوعا، ناشطة إغاثية ميساء أسود باسم أهالي الفوعا وكفريا تتوجه بنداء الى المجتمع الدولي والدولة السورية لفك الحصار الخانق وتحريرهما فهل هناك آذان تصغي؟

…التفاصيل عن معاناة أهالي الفوعا وكفريا في الملف الصوتي