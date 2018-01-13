عازفة الكمان العمانية

طاهرة جمال عازفة كمان عمانية لقبها جمهورها ب عازفة الكمان الاولى، اطلالتها الجميلة وازيائها العمانية الأنيقة وكمانها يتحدثان عن تراث حضارة مترسخة فيها.

طاهرة جمال نشأت في اسرة موسيقية فكان والدها عازف سكسفون ونقل هذه الموهبة الى اولاده فأصبحوا موسيقيون، ولم تبخل عليهم بلدهم عمان فمنحتهم الاهتمام والرعاية وتبنتهم لايصالهم بابداعهم الى العالمية.

تلقت طاهرة التعليم على يد اساتذة معروفين مثل فوزي ابراهيم وامين عبد العظيم، وانطلقت تغرد بكمانها على مسارح ودور الاوبرا العالمية، فعزفت منفردا بصحبة فرقة الفنان جهاد عقل في حفل دار الاوبرا السلطانية وعزفت على مسرح دار الاوبرا المصرية ولها مشاركات كثيرة عربية ودولية.

اختارت طاهرة اللون الشرقي في عزفها للحفاظ على الأصالة والتراث الموسيقي الشرقي واعادة احيائه. في كل مرة تظهر طاهرة على المسرح تبهر جمهورها بعزفها وحسها الموسيقي وانسجامها مع كمانها وكأنهما توأمان حقيقيان هي تهمس في اذنه وهو يطلق الألحان متحدثا باسمها.