الموسيقى العربية في ساحة الكرملين في موسكو

تحتفل روسيا الاتحادية بعيد "حماة الوطن" الذي يصادف 23 من فبراير/شباط من كل عام ويقام في قصر الكرملين حفلا فنيا يلقي فيه رئيس الدولة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة كلمة تحية إلى كل فرد يحمي وطنه

في هذا العام، يشارك "حماة الوطن" الروس احتفالاتهم وفود فنية من بلدان عديدة من ضمنها سوريا التي تشارك مع الفرقة الوطنية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، مع عشر عازفين كما تشارك صاحبة الصوت العذب المطربة السورية ليندا بيطار، وأيضا فرقة الرقص السورية أنيما مع ثماني راقصين.

هذه المجموعة السورية الفنية المميزة ستقدم على خشبة مسرح الكرملين الفن السوري بلونه الفلكلوري.

سيكون معنا اليوم في هذه الحلقة المايسترو عدنان فتح الله والمطربة ليندا بيطار، التي عبرت عن غصتها لفقدان الكثير من الأصدقاء في الضربات الإرهابية الأخيرة على دمشق لكنها قالت:

"صحيح الغصة كبيرة لكنها أعطتنا أكثر إرادة، لنثبت أننا شعب عنده أمل وإرادة بالحياة، وأننا شعب بيظل صامد بوجه أي إرهاب، وفقدان المقربين بأيادي الإرهاب يقوينا. والفن هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا لأننا نهون على الناس ونخفف معاناتهم، خاصة في السنوات الأخيرة".

المايسترو عدنان فتح الله، أكد ان التعاون الروسي السوري في مجال الموسيقى واعد جدا:

"الفرقة الوطنية للموسيقى العربية ستعمل على مشروع مهم جدا في دمج الموسيقى الفلكلورية الروسية مع الموسيقى التراثية السورية، وسنعمل على هذا المشروع ونقدم لونية موسيقية مترابطة ومننسجمة، مثلما علاقات البلدين التاريخية".

التفاصيل في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: لينا المتني