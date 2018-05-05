شابة سودانية تدرب فريق كرة القدم للرجال

سلمى الماجدي مدربة كرة القدم التي تعتبر ايقونة التغيير وهي نموذج الشابة السودانية حيث تمكنت من اقتحام مهنة هي حكر على الرجال لتدخل مجال التدريب كأول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال في إفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال واختيرت في عام 2015 ضمن أفضل 100 امرأة في العالم.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان: قرارات عاجلة من البشير لإنقاذ الاقتصاد

الشابة السودانية ذات 28 ربيعا تدرب النادي الأهلي بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي.

بدأت سلمى الرسمي كمدربة كرة قدم للرجال، بفريق شباب الهلال قبل سنوات ولكن عندما كانت أصغر سنا عملت بمدارس الهلال للاعبين الصغار.

وقال الماجدي "إن العمل في مجال كرة القدم صعب على الرجال ناهيك عن أن تعمل به سيدة وقد واجهتني فيه مشكلات معروفة كتقاليد الشعب السوداني المحافظ والتي لم أخرج عنها، إلى جانب مشكلات كرة القدم المعروفة.

وتحلم الماجدي في تحقيق نجاح فريقها وتتطلع الى العمل في دول اخرى كمدربة لفرق كرة القدم.

إعداد وتقديم لينا المتني